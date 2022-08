Pronostic Montpellier Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Montpellier - Troyes avec des buts de chaque côté

Auteur d’une excellente première partie de saison l'an dernier, Montpellier s’est appuyé sur les points engrangés lors de ses 6 premiers mois pour assurer son maintien. La fin de saison a été catastrophique pour le club héraultais avec 7 revers et 2 nuls lors des 9 dernières journées. La préparation d’avant-saison a été du même acabit avec 5 défaites en autant de rencontres. Le club maintient sa confiance à Olivier Dall’Oglio mais ce dernier est sous pression. Cet été, le MHSC a perdu Mollet, Ristic, Cabella, ou Sambia mais s’est renforcé en piochant du côté de l’AS Saint-Etienne avec les arrivées de Sacko, Khazri ou Nordin. Montpellier a tout de même su conserver son maître à jouer Téji Savanier et ses buteurs Wahi et Mavididi. Au regard de ses matchs amicaux où il a encaissé beaucoup de buts (14 en 5 matchs), Montpellier fait partie des équipes qui pourraient être menacées par les 4 relégations.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Troyes a remporté la Ligue 2 en 2020-2021 et a ensuite obtenu son maintien en Ligue 1 en 2021-2022. L’ESTAC avait pourtant connu des tergiversations avec le départ surprise en cours de saison de Laurent Batlles, en conflit avec sa direction, et l’arrivée du controversé Bruno Irles. A l’intersaison, le club troyen a perdu Chambost et Giraudon (ASSE), Biancone (Nottingham), ou Koné. En revanche, il a conservé la belle surprise du mercato hivernal Ugbo, l'international canadien. Grâce à son affiliation au City group, Troyes a attiré de jeunes joueurs comme Porozo, Bruus ou Odobert. A l’instar de Montpellier, le club troyen connaît des résultats décevants lors de la préparation et les tensions avec Irles ont réapparu. Pour son dernier match de préparation, l’ESTAC s’est imposé face à Nancy (National) sur le score fou de 5-4. Cette opposition entre équipes en proie à des doutes sportifs (15 buts encaissés en 5 matchs pour Troyes), mais aussi dans les coulisses, pourrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(290€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(380€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !