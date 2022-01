Pronostic Montpellier Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier poursuit sur sa belle dynamique face à Troyes

Montpellier a certainement été l'un des clubs qui a connu un mercato estival des plus chargés. En effet, en plus du changement d'entraineur avec l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio, des cadres historiques ont quitté le club à l'image des Hilton, Congré, Le Tallec, et surtout du duo de buteurs Laborde – Delort. Malgré cette vague de départs, le club héraultais réalise une saison encourageante avec une très belle 5e place au classement. Les Montpelliérains comptent par ailleurs le même nombre de points que le Stade Rennais. Porté par le talent de son maître à jouer, Téji Savanier, le MHSC est sur une excellente série de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les hommes de Dall'Oglio ont notamment dominé Metz (1-3), Clermont (1-0), Brest (4-0) et Angers (4-1) en Ligue 1. De plus, les montpelliérains viennent de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France en dominant Strasbourg (1-0) à la Mosson. Au prochain tour, les Héraultais se déplaceront au Stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille.

Promu cette saison suite à son titre de champion de Ligue 2, Troyes lutte pour conserver sa place dans l'élite. Les Troyens ont réalisé une première partie de saison irrégulière avec notamment une dernière ligne droite compliquée avec une seule victoire lors des 8 dernières journées. Cette mauvaise passe fait que l'ESTAC se retrouve en 15e position avec un seul point d'avance sur le premier relégable, Metz. Eliminé de la Coupe de France par Nancy, Troyes n'a pas disputé de rencontre officielle dans ce début d'année 2022. La trêve hivernale a été agitée dans l'Aube avec le départ de Laurent Battles. Grand artisan de la montée, l'ancien joueur de Saint Etienne, a préféré quitter le club suite à des mésententes avec ses dirigeants. Pour le remplacer, Troyes a choisi Bruno Irles, qui officiait à Quevilly Rouen. Impressionnant depuis plusieurs semaines, Montpellier devrait décrocher un nouveau succès face à des Troyens pas au mieux.