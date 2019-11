Pronostic Montpellier Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Montpellier s’impose à domicile face à Toulouse !

Montpellier est calé dans le milieu de tableau de Ligue 1 à la 12place avec 16 points, avant cette 13journée. Les joueurs de Der Zakarian restent sur 3 matchs sans victoire mais connaissent des difficultés en déplacement. Les Héraultais doivent leurs résultats à leurs performances à domicile où ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite, dont pas moins de 5 victoires. Les Montpelliérains sont allés chercher un point à Metz le week-end dernier après avoir été mené de 2 buts. Delort et Sambia ont permis à Montpellier en quelques minutes de renverser un match mal embarqué et voudra bonifier ce bon point pris face à une formation toulousaine dans le dur. Le TFC est en effet avant-dernier de Ligue 1, à égalité avec Strasbourg, Dijon et Metz. Après un début de saison délicat, Alain Casanova a jeté l'éponge et a été remplacé par Antoine Kombouaré. Le Kanak a connu une première heureuse avec un succès sur Lille (2-1) mais a ensuite connu deux défaites cruelles face à Rennes et Lyon. Lors de ces deux rencontres, Toulouse a encaissé des buts dans les arrêts de jeu. Solide à domicile, Montpellier pourrait profiter de la fragilité actuelle du TFC, notamment à l'extérieur (3 nuls et 3 défaites en 6 déplacements de L1).