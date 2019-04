Pronostic Montpellier Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Montpellier s’impose face à Toulouse !

Auteur de 6 premiers mois incroyables, le Montpellier Hérault Club a eu plus de mal depuis le début d’année 2019. Cependant, les hommes de Der Zakarian occupent une belle 8place avec 45 points au compteur, à seulement 5 unités de Saint Etienne (4). Les Héraultais ont retrouvé de l’allant lors des derniers matchs avec des victoires face à Bordeaux et Guingamp. Le week-end dernier, le MHSC a buté sur la solide défense niçoise et veut repartir de l’avant avec la réception de Toulouse. A l’aller, le duo Laborde-Delort avait fait des dégâts dans la défense des hommes de Casanova (victoire 3-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le TFC a obtenu un précieux succès face à Nantes (1-0) dimanche. Mais que ce fut dur encore pour les Pitchounes qui ont portant joué quasiment la totalité du match en supériorité numérique. Avec 11 points d’avance sur le barragiste, le TFC devrait rester dans l’élite et peut profiter de cette fin de saison pour préparer la prochaine. A l'extérieur, Toulouse a perdu 4 de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues (pour 1 nul). Plus solide, Montpellier devrait prendre le dessus sur des Toulousains dans le dur.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !