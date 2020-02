Pronostic Montpellier Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Montpellier et Strasbourg !

Profitez de 100€ chez ParionsSport peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier - Strasbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre Montpellier et Strasbourg met aux prises deux formations qui peuvent encore aller chercher l'Europa League. Les Strasbourgeois sont les mieux placés en 6position avec seulement 1 point d'avance sur leur adversaire du jour. Les Héraultais se sont pour l'instant montrés excellents à domicile où ils ont collecté 29 de leurs 37 points. En déplacement lors des deux dernières journées, les hommes de Der Zakarian se sont inclinés face à Monaco et Angers (1-0 à chaque fois). Pour leur dernière réception à la Mosson, les Montpelliérains pouvaient s’estimer heureux d’avoir pris les 3 points face à Saint Etienne (1-0). Le MHSC compte sur son duo d’attaque Laborde – Delort pour mettre à mal la défense alsacienne.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Racing Club de Strasbourg a connu des débuts laborieux, certainement la conséquence de leur parcours en Europa League, où ils ont été contraints de débuter la saison fin juillet. Une fois leur élimination encaissée, les Strasbourgeois sont progressivement revenus et ont bien terminé l’année 2019. Sur leur lancée, les hommes de Thierry Laurey réalisent un début 2020 intéressant. Les Alsaciens se sont montrés à leur avantage en déplacement où ils ont réussi notamment à accrocher Lyon (1-1) et à dominer Monaco (1-3). Le Racing Club de Strasbourg possède d’excellents éléments comme Ludovic Ajorque, Zohi ou Majeed Waris capables de faire la différence devant. Ces deux formations entre un Montpellier excellent à domicile et un Strasbourg offensif devraient nous offrir un match plaisant avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 100€ SANS CONDITIONS- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner(185€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 100€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !