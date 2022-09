Pronostic Montpellier Strasbourg : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Montpellier laisse Strasbourg sans victoire

En grande difficulté en fin de saison dernière, Montpellier a également connu une préparation catastrophique. Néanmoins, les Montpelliérains ont déjà levé quelques doutes avec une 10e place au classement. Avec la formation montpelliéraine c'est tout ou rien (3 victoires, 4 défaites sur les 7 premières journées. Depuis leur festival en Bretagne où ils ont humilié Brest (0-7), les partenaires de Téji Savanier ont dominé les corses d’Ajaccio (2-0). Mais lors des deux dernières journées, les Montpelliérains sont retombés dans leurs travers en s’inclinant deux fois face à Lille (1-3) et contre Angers (2-1). Le MHSC paye son indiscipline puisqu’après avoir écopé d’un carton rouge face au LOSC, ils ont concédé un penalty face au SCO, alors qu’ils avaient parfaitement démarré ces rencontres en prenant l’avantage au score. Avec Savanier (2 buts en 4 matchs), c'est Wahi (4 buts en 7 matchs) qui porte cette équipe offensivement.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Strasbourg a été la belle surprise de la saison passée en Ligue 1 en luttant jusqu’au bout pour une place européenne, finalement en vain. Ce début de saison est en revanche nettement moins clinquant puisque le RCS végète dans la zone de relégation. Le Racing est le seul club avec Ajaccio à ne pas avoir remporté le moindre match dans cette Ligue 1. Le week-end passé dans une Meinau bouillante, les Strasbourgeois n’ont pas réussi à prendre les trois points face à Clermont (0-0), du fait d’un manque d’efficacité criant dans le dernier geste malgré de très belles opportunités. Les Ajorque, Diallo et Gameiro, impressionnants la saison passée, ne connaissent pas la même réussite cette saison. Avec le spectre des 4 relégations en fin de saison, les protégés de Julian Stéphan doivent rapidement se reprendre pour ne pas rentrer dans une spirale négative. A domicile, Montpellier pourrait profiter des difficultés strasbourgeoises à l'emporter pour accrocher au moins le point du nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !