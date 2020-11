Pronostic Montpellier Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier enchaîne face à Strasbourg

Dans le haut du tableau lors des dernières saisons, Montpellier est également bien parti cette saison. Les hommes de Michel Der Zakarian occupent la 7place du classement à l'orée de cette journée, avec seulement deux points de retard sur Lille, 2. Les Héraultais ont connu un passage compliqué avec 4 rencontres sans la moindre victoire, 2 défaites face à Nîmes et Reims, pour 2 nuls contre Dijon et Monaco. En déplacement lors des deux dernières journées, les Montpelliérains se sont repris en s'imposant à Geoffroy-Guichard face à l'AS Saint-Etienne (0-1) et au Matmut Atlantique face à Bordeaux (0-2). Lors de ces deux succès, les attaquants héraultais se sont mis en évidence puisque Mollet, Delort et Mavididi ont tous trouvé le chemin des filets. De plus, les protégés de MDZ se sont rassurés défensivement en alignant deux clean sheet.

En face, Strasbourg vit un départ difficile avec une 19place au classement. Les Alsaciens comptent deux points de retard sur le premier non relégable, Lorient. Performant lors des deux dernières saisons, le Racing affiche un bilan de deux victoires face à Dijon (20) et Brest (13), pour 8 défaites. Battus par Reims et Marseille lors des deux dernières journées, les hommes de Thierry Laurey doivent se reprendre lors de ce déplacement dans l'Hérault. Mais boosté par ces succès à Saint-Etienne et Bordeaux, Montpellier semble en mesure d'enchaîner une troisième victoire de rang face à des Strasbourgeois dans le dur.