Pronostic Montpellier Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Montpellier s'offre Strasbourg

Alors qu'on pensait que la saison serait compliquée pour Montpellier, le MHSC parvient pour l'instant à tourner avec brio la page Der Zakarian qui a quitté le club cet été, tout comme ses cadres préférés Delort, Laborde, Hilton et Congré. Porté par un Téji Savanier toujours énorme, les Héraultais viennent de remporter leurs 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Au tour précédent de cette Coupe de France, les hommes de Dall'Oglio avaient dominé Andrézieux (0-1). Et en Ligue 1, Montpellier vient de battre successivement Metz (1-3), Clermont (1-0), Brest qui enchaînait alors les succès (0-4) et Angers (4-1). A l'instar de Montpellier, Strasbourg a été l'une des belles surprises de la 1partie de saison en Ligue 1. 10du classement mais avec un match en moins (celui face à Clermont prévu juste avant la mini-trêve), les Alsaciens ont cependant été défaits par l'OM (0-2) lors de leur dernier match de Ligue 1 joué. Face à Valenciennes lors de leur 32de finale de Coupe de France, les Strasbourgeois avaient eu des difficultés à s'imposer dans le Nord, 1-0 sur un but de Diallo. Problème pour Strasbourg, son co-meilleur buteur Diallo est parti avec la CAN tout comme le cadre défensif Djiku. De plus, Julian Stéphan a été testé positif à la covid et ne pourra être présent dans l'Hérault. A La Mosson, Montpellier pourrait poursuivre sa série de victoires face à Strasbourg.