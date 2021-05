Pronostic Montpellier Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier – Saint-Etienne : les deux équipes marquent

En s’inclinant sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice dimanche dernier (3-1), Montpellier a certainement dit adieu à ses derniers espoirs d’accrocher la 5place, qui offre un ticket européen. Le club héraultais va sans doute désormais se focaliser sur son objectif principal à savoir la demi-finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. A la Mosson, les hommes de Michel der Zakarian sont en forme puisqu’ils restent sur 3 victoires face à Dijon (4-2), Rennes (2-1) et Bordeaux (3-1) pour des nuls contre Lorient (1-1) et Marseille (3-3), que des matchs à buts. Porté par son excellent duo Laborde – Delort, auteur de 25 buts, le MHSC va chercher de se relancer à domicile.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Saint-Etienne a manqué une très belle opportunité d’assurer définitivement son maintien en s’inclinant à domicile face à Brest (2-1). Les Verts avaient pourtant ouvert le score par Khazri, intenable ces dernières semaines, mais ont craqué sur deux buts exceptionnels de Charbonnier. Cette saison, l’ASSE ne se simplifie pas la vie et réagit lorsqu’on ne l’attend plus, comme il l’a fait à Nîmes début avril. Au rayon des bonnes nouvelles, Puel devrait retrouver Bouanga, qui a purgé sa suspension, et dont l’entrée avait été décisive au Parc des Princes (défaite 3-2) face au PSG. En déplacement, les Verts semblent plus à l’aise puisqu'ils restent sur 2 victoires et 1 défaite de peu face au PSG. A l’image des 9 derniers matchs de Montpellier à la Mosson, on devrait voir de nouveau les deux équipes marquer entre un MHSC très fort à domicile et des Verts qui doivent prendre des points pour les maintiens.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !