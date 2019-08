Pronostic Montpellier Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un nul entre Montpellier et Rennes comme lors des 3 dernières confrontations

Montpellier a terminé l'exercice précédent à la 6place du championnat mais était encore à la lutte avec Saint -Etienne pour la 4place européenne à quelques encablures de la fin. Michel Der Zakarian s'est appuyé sur son bloc défensif et notamment de son trio Congré-Hilton-Mendes pour réussir de bons résultats ces dernières saisons. Les recrutements intelligents de Mollet, Le Tallec et du duo Delort-Laborde ont amélioré l'animation offensive. Si le MHSC a su conserver tous ces joueurs, le club a perdu deux éléments importants lors de cette intersaison : son gardien international Benjamin Lecomte et le latéral Aguilar.

Pour cette première journée, les Montpelliérains affrontent une formation de Rennes qui vient de s'incliner de peu dans le trophée des Champions face au PSG (2-1). Le club a réussi une saison correcte en championnat mais s'est surtout signalé en coupes avec un très bon parcours en Europa League et le gain de la Coupe de France. Le club a recruté l'excellent Flavien Tait mais a perdu Ben Arfa, son capitaine André, le défenseur Mexer et sa pépite Sarr. Les Bretons ont tenu tête au PSG et espèrent en faire de même à Montpellier samedi. Les trois dernières confrontations entre les deux formations ont toutes débouché sur un match nul. Pour cette affiche entre deux bonnes formations de notre championnat, un nul est possible.