Pronostic Montpellier Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes à Labordage à Montpellier

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier – Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Très bon fin 2021, Montpellier s’était même rapproché des places européennes. Moins performant en 2022, le club héraultais a reculé au classement pour se retrouver finalement en 9position de cette Ligue 1. Cependant, les hommes de Dall’Oglio ne comptent que 3 points de retard sur le Stade Rennais, 5, et ce match revêt donc une importance capitale. Le week-end dernier, les Montpelliérains ont mis fin à une mauvaise série de résultats en s’imposant au Moustoir face au mal classé Lorient (0-1). Absent plusieurs rencontres suite à son expulsion face à Troyes, Téji Savanier s’est distingué en inscrivant le seul but du match. Habituellement performant à domicile, Montpellier s’est montré fébrile lors des dernières réceptions avec deux revers concédés sur ses 3 dernières réceptions, face à Troyes et Lille.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Présent en C1 il y a 2 saisons, Stade Rennais fait évidemment partie des formations qui jouent les places européennes. Après avoir réalisé une première partie de saison intéressante, le club breton a connu une début 2022 très irréguliers. En effet, les Rouge et Noirs ont enregistré plusieurs défaites face à des adversaires directs comme Lens ou le PSG mais aussi une plus surprenante face à Clermont (2-1), pour 3 victoires. Actuellement, Rennes ne perd pas de terrain sur le haut du tableau grâce à ses prestations à domicile où il reste sur trois très belles victoires face à Bordeaux (6-0), Brest (2-0) et le week-end dernier contre Troyes (4-1). Ce déplacement dans l’Hérault sera particulier pour un joueur, Gaëtan Laborde qui retrouve un club où il a tant brillé. Encore buteur la semaine passée, l'ancien Montpelliérain a scoré 17 buts cette saison (3 avec Montpellier et 14 avec Rennes). Déterminé à conserver sa place dans le Top 5, Rennes devrait se défaire d’une équipe montpelliéraine qui semble un cran en-dessous.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !