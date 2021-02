Pronostic Montpellier Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier enchaîne face à Rennes

Depuis le début de saison, Montpellier est sur courant alternatif enchaînant les bons résultats puis des séries de contre-performances. Après un excellent départ, le club héraultais a connu un passage compliqué au cœur de l'hiver, avec 9 journées sans la moindre victoire. Le difficile succès obtenu face à Dijon (4-2) semble avoir été un déclic pour les hommes de Michel Der Zakarian. En effet, les Montpelliérains ont enchaîné en dominant Strasbourg (0-2) en Coupe de France avant de signer un petit exploit la semaine passée. En déplacement au Groupama Stadium, le MHSC s'est imposé face à une formation lyonnaise qui joue le titre (1-2), sur des réalisations de Savanier et du jeune Wahi. La seule fausse note de la soirée provient d'Andy Delort, sorti blessé.

De son côté, le Stade Rennais est tout heureux d'avoir pu conserver sa 5place au général ces derniers jours. En effet, les Bretons sont sur une spirale négative avec 5 matchs sans la moindre victoire. Eliminé en Coupe de France par Angers (2-1), Rennes a aussi été dominé en championnat par Lille (0-1), puis tenu en échec par Lorient (1-1) et Lens (0-0). Le week-end dernier, les Rennais avaient l'opportunité de se relancer face à une formation stéphanoise luttant pour son maintien. Dominateurs mais rarement dangereux, les Bretons se sont inclinés face aux hommes de Claude Puel (0-2). Mécontents de cette prestation, Julian Stéphan et son capitaine Da Silva ont tapé du poing sur la table et espèrent une réaction à Montpellier. En regain de forme lors des dernières journées, Montpellier a les armes pour s'imposer face à des Rennais à la peine.