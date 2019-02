Pronostic Montpellier Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Montpellier et Reims, les rois des matchs nuls

La deuxième meilleure défense de Ligue 1 a craqué en milieu de semaine sous les assauts des attaquants parisiens (5-1). La formation de Michel der Zakarian est ainsi redescendu à la 6place de Ligue 1, et a seulement remporté une seule rencontre lors des 11 dernières. Dans son stade de la Paillade, le MHSC reste sur une victoire lors des 5 dernières réceptions (contre une formation de Caen en chute libre). A défaut de gagner, les Montpelliérains ne perdent pas et accumulent les matchs nuls. Les Héraultais sont par ailleurs les rois des matchs nuls en L1 à égalité avec… Reims (11 chacun en 25 journées).

Champion de Ligue 2 la saison passée, le Stade de Reims réalise une saison extraordinaire pour un promu, puisque pointant à la 7place de L1, avec le même nombre de points que Montpellier. Comme le club héraultais, les hommes de David Guion s'appuient sur leur bloc défensif pour ramener des points. Le club champenois est invaincu lors des 9 dernières journées de championnat. Pour cette rencontre entre deux équipes qui perdent peu et qui enchaînent des matchs nuls, il est très tentant de jouer la grosse cote du match nul.