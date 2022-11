Pronostic Montpellier Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims ramène un résultat de Montpellier

Montpellier est en pleine crise et reste sur 6 journées catastrophiques (5 défaites et un nul). Le week-end passé, les Héraultais ont mis fin à une série de 5 revers consécutifs en obtenant le nul en Auvergne face à Clermont (1-1). Ce résultat est surtout à mettre au crédit des attaquants clermontois incapables de convertir leurs opportunités, avec notamment deux penaltys ratés dans la rencontre. Grâce à son entame de saison au cours de laquelle le MHSC avait engrangé quelques victoires, Montpellier se trouve en 14position avec 2 points d’avance sur la relégation. Comme de nombreuses équipes de L1, le club montpelliérain a décidé de se séparer de son entraineur, Dall’Oglio, pour nommer provisoirement Romain Pitau. Cette terrible série rappelle une similaire vécue lors des 6 derniers mois de la saison passée. Cet été, Montpellier s’était pourtant renforcé avec les Nordin, Khazri, Jullien ou Sacko.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le stade de Reims a également changé d’entraîneur en se séparant d’Oscar Garcia. Ce changement s’est effectué sans trop de bruit et a certainement permis au club champenois de se reprendre. En effet, Reims va mieux et reste sur 6 journées sans la moindre défaite. Comme souvent, avec le club rémois, il accumule les matchs nuls (déjà 7 depuis le début de saison en 14 journées). Cependant, les joueurs de Still ont remporté deux victoires importantes face à Auxerre (2-1) et le week-end dernier contre Nantes (1-0). Décisif lors de ces 2 rencontres, Balogun porte désormais son total à 8 réalisations. A noter également que Reims avait tenu tête au Paris Saint-Germain (0-0). Solide, Reims devrait être en mesure de ramener au moins le point du nul de son déplacement dans l’Hérault.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(500€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !