Pronostic Montpellier Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier renoue avec la victoire face à Reims

Habituellement très performant à la Mosson, Montpellier a connu un coup d'arrêt en s'inclinant dans le derby face à Nîmes (0-1), un match toujours un peu particulier. Globalement, les hommes de Michel Der Zakarian prouvent encore à travers leurs résultats et leurs performances qu'ils peuvent lutter pour les places qualificatives pour l'Europa League. Les Héraultais ont failli réussir un très joli « coup » le week-end dernier à Monaco. En infériorité numérique depuis l'expulsion de Savanier, les Montpelliérains ont ouvert le score avant de se faire rejoindre en fin de match (1-1 score final). La bande à Der Zakarian reste sur trois matchs sans la moindre victoire et va tenter de remédier à cela lors de la venue d'une formation rémoise dans le dur. Der Zakarian compte notamment sur son duo d'attaque composé par Laborde et Delort pour s'imposer. En face, Reims semble avoir du mal à digérer la très belle saison dernière, terminée en 6position, et qui leur avait permis de participer à l'Europa League. Les hommes de David Guion n'ont pas passé la phase des éliminatoires, puisqu'ils se sont inclinés face au dernier vice-champion hongrois Fehervar. En Ligue 1, Reims n'a toujours pas signé la moindre victoire et compte 2 points après 7 journées. En position de relégable, Reims avait un match très important à domicile le week-end dernier face à une formation lorientaise également dans le dur. Les Rémois n'ont pas tenu le choc et se sont inclinés face aux Merlus (1-3). Vainqueur de 3 de ses 4 premières rencontres à domicile, Montpellier devrait s'imposer à domicile face à des Rémois en difficulté.