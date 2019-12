Pronostic Montpellier PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Le PSG fait le job à Montpellier !

Montpellier en ramenant un nul de Dijon (2-2) a enchaîné un sixième match sans défaite en championnat. Les Héraultais peuvent cependant regretter d'avoir partagé les points avec les Bourguignons car ils avaient le match en main. Cette bonne série de résultats a replacé les Montpelliérains à la 6place du classement à 2 points de Bordeaux, troisième. Très solide à domicile, Montpellier est sur une série de 7 victoires et un nul lors des 8 dernières rencontres mais va affronter l'ogre parisien. Battu l'an passé, le club parisien sait à quoi s'attendre dans une Mosson surchauffée. Les Parisiens ont fait le taf cette semaine face à Nantes (2-0) grâce à des réalisations des 2 stars Neymar et Mbappé, ce dernier ayant été l'auteur d'un but somptueux. A l'image de leurs dernières sorties, les hommes de Tuchel n'ont pas été brillants et se sont sauvés grâce à leurs individualités. Désireux de se venger suite à la défaite de l'an passé, le PSG devrait offrir une prestation plus aboutie face aux hommes de Der Zakarian d'autant que le club a déjà fait le travail en C1 où il a assuré la 1ere place de son groupe. Tuchel peut compter sur un effectif quasiment au complet et sur un Neymar qui retrouve progressivement son niveau. Pour cette affiche, Paris devrait être en mesure de se sortir du piège montpelliérain.