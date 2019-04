Pronostic Montpellier PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Montpellier et le PSG

Ce mardi soir, Montpellier accueille en match de retard de la 34journée le champion de France parisien. Les hommes de Der Zakarian jouent certainement leur dernière carte pour accrocher l'Europe car avec la victoire de Rennes en Coupe de France, il est certain que la 5place de L1 ne sera pas qualificative pour l'Europa League. De plus, Lille, Lyon et Saint-Etienne se sont tous imposés ce week-end, confirmant leur place respective dans le Top 4. En difficulté pendant de longues semaines, les Héraultais ont retrouvé des couleurs et viennent de remporter 3 de leurs 4 derniers matchs. Habitués à des prestations plutôt fermés auparavant, le MHSC version 2019 voit ses rencontres offrir beaucoup de buts. A domicile, Montpellier est arrivé à scorer lors de 14 de ses 16 matchs de Ligue 1. De son côté, le PSG a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant samedi en finale de la Coupe de France face à Rennes. Maître de cette compétition ces dernières saisons, les Parisiens avaient lancé idéalement leur match en menant 2-0, mais ils se sont une nouvelle fois écroulés. Ce mardi, Tuchel ne pourra pas compter sur Mbappé suspendu, mais a retrouvé une bonne partie de ses blessés : Cavani, Neymar ou Di Maria. Même si Neymar pourrait être laissé au repos lors des rencontres de fin de saison jouées à l'extérieur, le PSG est en mesure de marquer dans tous les matchs, un moindre mal lorsque l'on voit la fébrilité affichée ces dernières semaines par la défense parisienne. Comme à l'aller (victoire 5-1 du PSG), il pourrait y avoir des buts de chaque côté ce mardi.