Pronostic Montpellier PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier tient tête au PSG

L'affiche entre Montpellier et le PSG est prometteuse à plusieurs points de vue. Tout d'abord, ce choc a souvent été électrique lors des dernières saisons avec de multiples accrochages verbaux et physiques entre ces deux formations. De plus, le PSG a souvent souffert à la Mosson face à une formation héraultaise désireuse d'obtenir des victoires de prestige face à l'ogre parisien. Cette saison, cette opposition s'annonce tout aussi intéressante entre une formation de Montpellier en pleine forme et des Parisiens loin d'être impériaux. Les hommes de Michel Der Zakarian occupent la 5place du classement à seulement 2 unités du leader parisien. En pleine confiance, le MHSC vient de remporter quatre matchs consécutivement dont 3 sur des « clean sheet » . De plus, les Montpelliérains aborderont cette rencontre avec un groupe quasiment hormis Delort qui a été testé positif à la covid-19. De son côté, le PSG vit l'un de ses débuts de saison les plus compliqués depuis l'arrivée des Qatari. Les Parisiens occupent certes la première place en Ligue 1 et en C1 mais sont loin d'être convaincants. Avec seulement 2 points d'avance sur un quatuor d'équipes en L1, Paris perdrait certainement sa première place en cas de défaite à la Mosson. Le club de la capitale reste sur deux contre-performances face à Monaco (3-2) et lors du nul au Parc des Princes face à Bordeaux (2-2). L'éclaircie parisienne provient de Marco Verratti, l'Italien essentiel au sein du milieu de terrain qui retrouve progressivement le rythme depuis sa blessure. L'an passé, le club parisien avait souffert pendant une mi-temps à la Mosson et avait finalement fait la différence en seconde période. Ce succès avait lancé une excellente série parisienne. Le champion de France espère repartir avec le même résultat. En milieu de semaine, le PSG a puisé dans ses ressources pour aller s'imposer à Manchester et se relancer en Ligue des Champions (1-3) et pourrait être fatigué ce samedi. Dans ce choc qui sent la poudre, Montpellier, sa solidité à domicile et sa fraîcheur semblent en mesure de tenir tête à un PSG essoufflé.