Pronostic Montpellier PSG : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe de France

Le PSG joue sa saison face à Montpellier

Ce mercredi, Montpellier reçoit le PSG en demi-finale de la Coupe de France. Les Héraultais font de cette compétition une priorité car ils ne jouent plus l'Europe en Ligue 1. En effet, les hommes de Michel Der Zakarian accusent 6 points de retard sur l'OM et Lens à deux journées de la fin. Après avoir connu deux défaites de rang face à Nice (3-1) et l'AS Saint Etienne (1-2), le club montpelliérain s'est repris le week-end dernier sur la pelouse de la Meinau en décrochant la victoire face à Strasbourg (2-3). Comme souvent cette saison, le duo offensif composé par Gaëtan Laborde et Andy Delort s'est mis en évidence. Les duettistes ont inscrit 29 des 58 buts de leur formation depuis le début de saison. Pour atteindre ces demi-finales, le MHSC s'est successivement défait de Strasbourg, Alès, Châteaubriant et Canet Roussillon. Dans leur stade de la Mosson, les Montpelliérains s'étaient montrés performants lors des dernières semaines mais se sont fait surprendre par les Verts lors de leur dernière réception (défaite 1-2).

En face, le PSG joue sa saison sur cette Coupe de France. En effet, éliminé de la Ligue des Champions par Manchester City (4-1 en cumulé), le PSG s'est éloigné du titre de champion de France en Ligue 1 en obtenant seulement le nul à Rennes (1-1) le week-end dernier. Ce résultat a permis à Lille d'accentuer son avance en tête du championnat, avec désormais 3 points d'écart. Mauricio Pochettino n'a pas su trouver les solutions pour relancer son équipe en Bretagne. Privé de son meilleur buteur Mbappé et d'un Verratti essentiel au jeu du club de la capitale, le PSG s'est montré extrêmement décevant à l'image de Neymar ou de Kimpembe, logiquement expulsé. Le défenseur parisien sera donc absent dans l'Hérault, comme le sera Verratti. En revanche, Kylian Mbappé pourrait effectuer son retour. Outre les résultats décevants, les Parisiens ont fait preuve de nervosité lors de leurs dernières sorties, avec plusieurs expulsions à la clé. Dans un duel souvent chaud face au MHSC, les Parisiens vont devoir contenir leurs nerfs pour passer ce tour. Paris reste sur 4 victoires face aux Montpelliérains (3-1, 5-0, 3-1 et 4-0) et devrait s'imposer une nouvelle fois dans un match avec plus de deux buts.