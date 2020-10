Pronostic Montpellier Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier s’impose dans le derby face à Nîmes

Montpellier fait partie des équipes enthousiasmantes de ce début de saison en Ligue 1. Avec près de 4 buts par rencontre, le club héraultais est l'un des plus spectaculaires du championnat. Les hommes de Michel der Zakarian ont débuté cet exercice par une défaite face à solide équipe Rennes (2-1). Les montpelliérains ont ensuite profité de trois réceptions consécutives pour se relancer. Les partenaires d'Hilton ont dominé Nice (3-1), Lyon (2-1) et Angers (4-1). En déplacement à Dijon lors de la dernière journée, le MHSC a obtenu le point du match nul au bout des 90 minutes grâce à un penalty de Savanier. L'ancien Nîmois retrouvera ses anciens coéquipiers ce dimanche. Savanier, Laborde et Delort réalisent un excellent début de saison et sont les atouts offensifs principaux de MDZ.

En face, Nîmes a réussi à se maintenir dans l'élite. Le club a profité de la décision des instances du foot français de stopper le championnat pour éviter de disputer des barrages. Jérôme Arpinon a succédé à Bernard Blaquart lors de l'intersaison. Le nouveau coach a vu son équipe s'imposer avec la manière lors de la 1journée face à Brest (4-0). Les Crocos ont ensuite été battus par Nantes et Rennes. Les partenaires de Briancon viennent en revanche de signer deux nuls à Lyon (0-0) et aux Costières face à Lens (1-1), avec une égalisation de Fehrat en fin de match. Très forte à domicile, cette formation de Montpellier devait continuer son sans-faute à la Mosson.