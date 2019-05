Pronostic Montpellier Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Montpellier et Nantes !

En s’imposant à Geoffroy-Guichard dimanche dernier, Montpellier s’est relancé dans la course à la 4place. Pour retrouver l'Europe, les hommes de Der Zakarian sont obligés de remporter leurs deux derniers matchs face à Nantes et Marseille et espérer un faux-pas des Verts. Le MHSC a retrouvé une dynamique en cette fin de saison et reste sur 5 matchs sans défaite. Lors de leur dernière réception, les Montpelliérains n’ont en revanche pas réussi à prendre le meilleur sur Amiens (1-1). Ils affrontent ce samedi des Canaris en pleine forme, qui restent sur 5 victoires et un nul. De plus, Nantes s’est imposé à 2 reprises cette saison contre Montpellier et a remporté les 3 dernières confrontations à la Paillade.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐Cette rencontre s’annonce ouverte. D'un côté, Montpellier doit gagner pour espérer la C3 et, de l'autre, les Nantais se font plaisir dans cette fin de saison, eux qui ont connu des moments très compliqués avec le décès d'Emiliano Sala. En effet, les partenaires de Valentin Rongier n’ont plus rien à espérer mais profitent des derniers matchs pour retrouver le sourire. 6 des 7 derniers matchs à domicile du MHSC ont offert des buts de chaque côté. Pour Nantes, ce sont 5 des 6 dernières rencontres qui ont offert ce scénario. Logiquement, cette rencontre devrait offrir des buts de chaque côté.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Nantes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !