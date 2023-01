Pronostic Montpellier Nantes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes résiste à Montpellier

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier - Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une seconde partie de saison catastrophique l'an dernier, Montpellier n’est pas serein dans ce nouvel exercice. En effet, la formation héraultaise se rapproche dangereusement de la zone rouge puisqu’elle ne compte plus que 3 points d’avance sur Brest, premier relégable. Pour son match de reprise, le MHSC avait réussi un coup sur la pelouse du Moustoir face à Lorient (0-2) qui lui avait permis de reprendre un peu plus de confiance. Néanmoins, comme c’est souvent le cas avec Montpellier depuis de longues semaines, les Héraultais sont incapables d’enchaîner et ont ensuite été dominés par l’OM à la Mosson (1-2). Les protégés de Romain Piteau avaient la possibilité de se reprendre en Coupe de France mais sont tombés dans le piège palois (2-1). Ce calvaire a connu son paroxysme à Nice en milieu de semaine avec un incroyable claque reçue (6-1). 15et en danger, le club montpelliérain doit se reprendre pour ne pas plonger en eaux troubles.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Nantes est dans une situation très similaire au classement puisque les Canaris ne comptent qu’un point d’avance sur Montpellier, à la 14place. Cependant, les hommes d’Antoine Kombouaré sont sur une dynamique nettement plus positive car ils restent sur 4 journées de Ligue 1 sans la moindre défaite. Le problème des Nantais est qu’ils ont signé de nombreux matchs nuls depuis le début de saison, qui ne leur permettent pas d’avancer au classement. Avec 9 nuls depuis l’entame, le FCNA est le roi des matchs nuls avec Strasbourg. En milieu de semaine, le club de Loire-Atlantique a de nouveau partagé les points avec Lyon (0-0). Avant cela, la formation nantaise avait fait le job en Coupe de France en dominant le club amateur de Virois (0-2) pour se hisser en 16de finale. Si ces deux formations sont quasiment à égalité au classement, Nantes s’est montré bien plus solide lors des dernières journées et devrait prendre au moins un point à la Mosson. Wahi (7 buts pour Montpellier en L1) et Mohamed (4 buts) pourraient se montrer.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(298€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(360€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !