Pronostic Montpellier Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Montpellier - Nantes enthousiasmant

Montpellier a du mal à tourner la page Der Zakarian. Parfois critiqué malgré de bons résultats d'ensemble, l'entraîneur a été échangé avec le Brestois Dall'Oglio et autant dire qu'aucun des deux n'a pour l'instant trouvé la bonne carburation dans son nouveau club. 13de cette Ligue 1, le Montpellier Hérault est trop irrégulier. Les derniers résultats montpelliérains en sont la parfaite illustration. Défaits par le PSG (2-0) avant la trêve internationale, le MHSC avait ensuite fait match nul à domicile face à Strasbourg (1-1) avant s'imposer devant Lens (1-0), dauphin du PSG. Par contre, le week-end dernier, les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont pas fait le poids face à l'AS Monaco (3-1). Petit rayon de soleil, la recrue Valère Germain que les Marseillais pensaient perdu pour le football a déjà marqué 3 buts, tous marqués à La Mosson.

Nantes ne fait plus rire. Obligés de passer par les barrages pour conserver leur place en Ligue 1 la saison passée, les hommes d'Antoine Kombouaré, dont la reprise en main du club a permis son maintien, sont devenus une équipe solide. 7place du classement de Ligue 2, les Nantais accusent seulement 3 points de retard sur la 3place occupée par Nice. Depuis sa dernière défaite à Reims avant la trêve internationale (3-1), Nantes a battu Troyes (2-0), a résisté à Bordeaux dans le derby de l'Atlantique joué en Girond (1-1) et a battu Clermont (2-1) samedi dernier. Une nouvelle fois, Ludovic Blas a scoré, son 6but de la saison. Comme lors de 5 des 6 derniers matchs de Nantes, et comme lors de 8 des 11 rencontres montpelliéraines cette saison, on pourrait voir des buts être marqués des deux côtés ce dimanche à La Mosson.