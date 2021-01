Pronostic Montpellier Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier à la relance face à Nantes

Sur courant alternatif ces dernières semaines, Montpellier veut tirer profit de la réception d'une formation nantaise dans le dur pour se relancer. L'équipe héraultaise a connu un excellent passage, au cours duquel elle a signé 5 victoires en 6 rencontres à partir de début novembre. Séduisants dans le jeu, les Montpelliérains se sont appuyés sur leur duo d'attaquants composé de Gaëtan Laborde et Andy Delort. Les deux compères s'entendent parfaitement et mettent à mal les défenses adverses. Montpellier a mal terminé l'année 2020 avec des revers contre Metz et Lille, pour un nul à Brest. Pour la reprise, les Héraultais se déplaçaient au Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille. Dans une rencontre agréable, les hommes de Michel Der Zakarian se sont logiquement inclinés face à la domination phocéenne. 9de Ligue 1, le MHSC ne compte que 5 points de retard sur Rennes, quatrième.

Pour sa première à la tête du FC Nantes, Raymond Domenech s'est satisfait du point du match nul face au Stade Rennais (0-0). Le nouveau technicien a apprécié le « clean sheet » de sa formation. Néanmoins, les résultats des adversaires directs ne sont pas encourageants pour les Canaris, car Strasbourg, Reims, Dijon et Saint Etienne ont également pris des points lors de cette journée. Les Nantais se retrouvent désormais en 17position avec 3 points d'avance sur Dijon. En déplacement, les Canaris sont en difficulté et restent sur trois revers de rang. Désireux de renouer avec la victoire, Montpellier semble en mesure de s'imposer à domicile face à une formation nantaise dans le dur.