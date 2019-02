Pronostic Montpellier Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Monaco veut confirmer à Montpellier

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Montpellier, auteur d’une très bonne première partie de saison, connaît plus de difficultés en ce moment. Cependant, les hommes de Der Zakarian perdent peu et accumulent les matchs nuls (5 lors des 9 dernières journées de L1). Le week-end dernier, dans le derby face à Nîmes, les Héraultais ont par exemple trouvé les ressources pour revenir dans le match par l’intermédiaire d’Andy Delort (match nul 1-1). Victorieux face à Caen lors de son dernier match à domicile, le MHSC voudra prendre des points à domicile.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Du côté de l’AS Monaco, les progrès entrevus contre Guingamp en Coupe de la Ligue se sont confirmés face à Toulouse. La victoire des Monégasques contre le TFC samedi dernier est la première à domicile cette saison en Ligue 1. L’apport de Gelson Martins est indéniable, l'ailier portugais apportant énormément de qualité sur le front de l’attaque. De plus, sa complémentarité avec Golovin est déjà évidente. Face à Toulouse, le Russe a livré son meilleur match sous ses nouvelles couleurs, et il a marqué dans les deux derniers matchs. La grosse recrue du mercato Cesc Fabregas apporte son aisance technique et son expérience au milieu de terrain. La formation de Jardim veut confirmer cette bonne prestation pour s’éloigner rapidement de la zone de relégation. Pour ce match, nous voyons une formation monégasque en progrès accrocher au moins un nul à Montpellier après avoir été battu à l'aller dans un match que l'ASM méritait de gagner.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !