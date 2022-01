Pronostic Montpellier Monaco : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Monaco poursuit sa remontée face à Montpellier

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce MHSC - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En grande forme en fin d’année 2021 avec 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Montpellier a mal lancé sa nouvelle année 2022. En effet, les hommes d’Olivier Dall’Oglio viennent de s’incliner lors des deux dernières journées de championnat dans un scénario quasiment similaire. Bien en place dans leur match, les Héraultais payent leur excès d’engagement avec des expulsions, celle injustifiée de Wahi à Strasbourg (finalement annulée) et celle de Savanier contre Troyes. Le MHSC menait en Alsace avant de subir la révolte strasbourgeoise en fin de rencontre (score final 3-1). En milieu de semaine, Montpellier dominait les débats face à l’ESTAC, mais a encaissé un but en infériorité numérique. Ces contre-performances ont fait reculer le MHSC en 9position. Cependant, les Héraultais n’accusent que 3 points de retard sur Rennes (5e) et 2 sur leur adversaire du jour, Monaco (6).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐L’AS Monaco a connu une entame de championnat laborieuse. Depuis quelques semaines, le club du Rocher va mieux et semble avoir trouvé son rythme de croisière. Sans faire de bruits, les Monégasques sont remontés en 6position avec seulement 6 points de retard sur le 2, l’OGC Nice. L’an passé, le club de la principauté avait fini en boulet de canon et espère faire de même dans cette dernière ligne droite. Niko Kovac a été remercié lors de la trêve hivernale et a été remplacé par Philippe Clement. Le technicien belge a débuté par un nul à la Beaujoire face au FC Nantes (0-0) avant de s’imposer largement face à Clermont au Stade Louis II (4-0). Monaco a retrouvé de sa solidité et n’a perdu qu’une seule fois lors des 14 dernières rencontres (toutes compétitions confondues) face au PSG. De plus, les Ben Yedder, Volland et Diop semblent avoir retrouvé leur efficacité. Touché par la covid, Ben Yedder a signé son retour dimanche dernier par un doublé (12 buts déjà en L1). En forme, Monaco devrait poursuivre sa belle série en dominant une équipe de Montpellier, privée de son maître à jouer Téji Savanier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !