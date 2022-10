Pronostic Montpellier Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier tombe face à Monaco

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu une difficile fin de saison, Montpellier s’en sort plutôt bien lors de ce nouvel exercice. Mais restant irrégulier, le club héraultais a remporté 4 rencontres lors des 9 premières journées, pour 5 défaites, ce qui lui permet d’être classé en milieu de tableau. Le MHSC a pour particularité que toutes ses rencontres se sont finies avec un vainqueur. Après avoir récemment battu Strasbourg à la Mosson (2-1), Montpellier a subi la loi de Toulouse le week-end dernier (4-2). Les hommes de Dall’Oglio avaient pourtant ouvert le score par Cozza mais n’ont pas su contenir la furia haute-garonnaise. En supériorité numérique à partir de la 60minute, Montpellier a réduit l’écart grâce à l’une des satisfactions du début de saison, Wahi. Le jeune montpelliérain est le meilleur buteur du club devant le duo Nordin – Savanier.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Monaco semble être définitivement lancé. En effet, la formation monégasque a connu une entame plutôt brouillonne mais semble avoir passé la vitesse supérieure lors des dernières journées. Les hommes de Philippe Clement ont remporté leurs 4 derniers matchs et sont remontés à la 5place du classement avec 8 points de retard sur le Paris Saint-Germain et 6 sur l’OM. Le week-end dernier, les joueurs de la principauté ont mis 7 minutes pour faire la différence face à Nantes grâce au duo d’attaque Embolo – Ben Yedder (4-1 au final). L’international français, à l’image de son équipe, semble avoir retrouvé ses jambes puisqu’après son triplé face aux Canaris, il a inscrit un doublé en Coupe d’Europe face à Trabzonspor (3-1). Cette victoire en Europa League permet à l’ASM de rejoindre Ferencvaros en tête de sa poule. Sur une excellente dynamique, Monaco pourrait enchaîner à Montpellier pour engranger 3 points précieux.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !