Pronostic Montpellier Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enchaîne à Montpellier

En ouverture de la 20journée de Ligue 1, Montpellier reçoit l'AS Monaco à la Mosson. Les Montpelliérains occupent la 8place du classement avec 5 points de retard sur leur adversaire du jour, 4. Les hommes de Michel Der Zakarian marquent le coup ces dernières semaines avec 5 rencontres sans la moindre victoire. Pour retrouver trace d'un succès, il faut remonter à mi-décembre et à un déplacement à Lens (1-2). Le week-end dernier, les Montpelliérains ont parfaitement débuté face à Nantes mais ont confirmé leurs difficultés actuelles en étant incapables de conserver leur avantage (1-1). Le MHSC se montre performant sur le plan offensif avec au moins un but inscrit lors de 10 des 11 dernières journées. En revanche, défensivement, le club héraultais se montre fébrile et a encaissé des buts lors des 7 derniers matchs. De son côté, l'AS Monaco semble avoir trouvé son rythme de croisière. Le club monégasque occupe la 4place du classement avec 7 points de retard sur le leader lyonnais. Arrivé lors du dernier mercato, Niko Kovac réalise un excellent travail et son équipe semble progresser à chaque sortie. Le technicien croate a eu le nez creux en attirant Kevin Volland. Le buteur allemand réalise une excellente saison et vient une nouvelle fois de se signaler lors du succès face à Angers (3-0). L'ex du Bayer Leverkusen a signé deux passes décisives et a inscrit son 9but de la saison. De plus, Kovac vient de retrouver le Russe Golovin, absent de longues semaines suite à une blessure, et qui semble déjà en jambes. Victorieux avec la manière de ses deux dernières rencontres, Monaco devrait ramener un succès de son déplacement à la Mosson.