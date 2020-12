Pronostic Montpellier Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier sur sa lancée face à Metz

Dans le coup pour l'Europe lors des dernières saisons, Montpellier confirme encore. Les hommes de Michel Der Zakarian occupent actuellement la 5place du général, avec 3 points de retard sur les équipes de devant. Les Héraultais sont sur une excellente dynamique avec 5 victoires obtenues lors des 6 dernières journées. Lors de cette excellente série où seul le PSG a réussi à battre le MHSC, les Montpelliérains ont dominé Saint- Etienne, Bordeaux, Strasbourg et Lorient. Lors de la dernière journée, le club héraultais a débuté pied au plancher à Lens en prenant deux buts d'avance. Les protégés de MDZ ont ensuite connu un passage plus compliqué qui a vu le retour des Sang et Or. Néanmoins, la force de réaction des Héraultais leur a permis d'accrocher une très bonne victoire dans le Nord de la France grâce à une réalisation de Gaëtan Laborde. Equipe séduisante, le MHSC espère poursuivre sur son excellente dynamique face à Metz.

En face, le FC Metz a réalisé une première partie de saison convenable. Les Messins occupent la 13place du général avec 6 points d'avance sur le premier relégable. Les Grenats ont connu un très bon passage mais souffrent depuis plusieurs journées. En effet, le dernier succès des Lorrains remonte à début novembre lors du déplacement à Nîmes. Depuis cette victoire, le FC Metz a signé trois nuls et deux défaites. Le week-end dernier, les hommes de Frédéric Antonetti ont obtenu un point à la Meinau lors du derby de l'Est face à Strasbourg (2-2). Malgré ce point pris, les Messins peuvent s'en vouloir car ils ont mené par deux fois au score. Pour cette rencontre, un Montpellier en grande forme devrait poursuivre sur son excellente dynamique et s'imposer face à des Messins qui semblent à nouveau dans le dur.