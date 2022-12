Pronostic Montpellier Marseille : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Marseille va dicter sa loi à Montpellier

En pleine crise en fin de première partie de saison, Montpellier n'a eu d'autre choix que de réagir pour prévenir une éventuelle crise et un risque de relégation en fin d'année, encore plus cette saison où ce seront 4 équipes qui seront rétrogradés en 2division au mois de juin. Aussi, Olivier Dall'Oglio a été démis de ses fonctions et remplacé sur le banc par Romain Pitau qui a tenté de remettre à l'endroit une équipe qui restait sur une terrible série de 5 défaites en 6 rencontres avant la trêve internationale, y compris avec lui sur le banc. En revanche, les Héraultais ont réagi pour leur reprise officielle, et sont allés prendre les trois points jeudi sur le terrain du FC Lorient (0-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Cependant, un gros test les attend lundi puisqu'ils reçoivent l'Olympique de Marseille. Focalisés désormais sur leurs objectifs nationaux après leur élimination prématurée en Coupe d'Europe, les Phocéens ont bien négocié leurs derniers matchs avant la Coupe du monde avec deux victoires obtenus contre Lyon (1-0) et à Monaco (2-3). Et la trêve internationale ne leur a pas coupé les jambes. Bien au contraire, les hommes d'Igor Tudor ont réalisé une véritable démonstration jeudi en étrillant Toulouse au Vélodrome (6-1) pour prendre seuls la 3marche du classement. Sûrs de leurs forces, surtout face à un adversaire contre qui ils n'ont plus perdu depuis 6 matchs (4 victoires), les Marseillais pourraient venir sortir les muscles face à la Mosson lundi soir.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Marseille encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !