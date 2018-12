Pronostic Montpellier Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon va chercher un résultat à Montpellier !

Ce samedi, la 19journée de Ligue 1 met aux prises Montpellier (4) face à l'Olympique Lyonnais (3), seulement séparées de deux points. Pour leur dernière réception, les Héraultais se sont inclinés face à un autre adversaire direct le LOSC (1-0). Montpellier connaît par ailleurs un passage difficile avec une victoire au cours des 4 derniers matchs de Ligue 1 face à Monaco (2-1), résultat qui avait été déjà plutôt injuste pour les hommes de Thierry Henry. Pour ce dernier match de l'année, le MHSC s'attend à souffrir face à un bel OL. Mercredi, les Lyonnais ont livré une nouvelle prestation symbolique de leur saison. Impériaux pendant 60 minutes face à Amiens, les Rhodaniens ont ensuite fait preuve de relâchement et de négligence (3-2) mais ont réussi à se qualifier pour les quarts. Le bilan de la 1partie de saison est bon pour les hommes de Génésio avec une 3place en Ligue 1, un huitième de finale en C1 à venir contre le Barca et un quart de finale de Coupe de Ligue. En déplacement toutes compétitions confondues, l'OL n'a perdu que deux matchs (surpris à Reims lors de la 2e journée et face aux stars du PSG). Cette saison, toutes les rencontres des Lyonnais ont offert des buts. Pour ce match, nous voyons les hommes de Genésio en mesure d'accrocher au moins un nul dans un match avec plus d'un but.