Pronostic Montpellier Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enfonce Montpellier

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier - Lyon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Montpellier avait vécu une fin de saison dernière cauchemardesque mais s’était plutôt bien repris au lancement de cet exercice. En revanche, les dernières semaines ont été délicates avec de nombreuses contre-performances. Cette mauvaise passe a poussé le club à se séparer d’Olivier Dall’Oglio, et de le remplacer provisoirement par Romain Pitau, ancien joueur du club. Le nouvel arrivé a du pain sur la planche puisque le MHSC a enregistré 5 revers lors des 6 dernières journées. La semaine passée à Lens (défaite 1-0), les Montpelliérains ont réalisé une bonne partie mais se sont faits punir sur une erreur de Savanier. Le maître à jouer du MHSC à l’image de son équipe vit une entame compliquée. Actuellement, la formation héraultaise se trouve en 11place avec seulement 4 points d’avance.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lyon a également été contraint de changer son coach après de mauvaises performances. Peter Bosz parti, l’OL a fait appel à Laurent Blanc, régulièrement dans le collimateur du club rhodanien ces dernières années. Pour sa première à la tête de sa nouvelle équipe, l’ancien sélectionneur des Bleus a vu ses hommes s’incliner contre le Rennes de Bruno Génésio, avec un doublé de Martin Terrier. Les anciens Lyonnais ont fait très mal à leur ancienne équipe. A noter cependant, la bonne prestation du capitaine Lacazette auteur d’un doublé au Roazhon Park. L’arrivée de Blanc a relancé quelques éléments comme Aouar ou Boateng souvent sur le banc avec Bosz. En revanche, l’OL a perdu Tolisso blessé en fin de première période contre Rennes. Lyon est au pied du mur puisqu’il reste sur une série de 6 matchs sans la victoire avec un bilan désastreux de 5 revers. Cette mauvaise dynamique a poussé le club rhodanien en 10position, avec 10 points de retard sur le podium de Ligue 1. Dans cette opposition d’équipes en difficulté, Lyon semble le mieux placé au vu de son bon match mal récompensé à Rennes pour se relancer face à des Montpelliérains en plein doute et avec un coach intérimaire.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !