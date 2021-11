Pronostic Montpellier Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon retrouve son appétit face à Montpellier

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Montpellier Lyon chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ces dernières saisons, Montpellier a souvent terminé dans la 1partie de tableau sans pouvoir accrocher une place européenne. Le club héraultais s’appuie souvent sur ses résultats à domicile. En effet, le MHSC est très performant à la maison et le démontre une nouvelle fois cette saison. Les hommes de Dall’Oglio ont disputé 7 matchs à la Mosson pour une seule défaite face à Marseille, 2 nuls et 4 succès. Lors de l’intersaison, les Montpelliérains ont pourtant perdu de nombreux éléments dont le fameux duo composé par Andy Delort et Gaetan Laborde, qui confirment leurs exceptionnelles formes dans leurs nouveaux clubs respectifs. Dall’Oglio a su bâtir une équipe compétitive, articulée autour du maître à jouer, Téji Savanier. La mauvaise nouvelle pour le club héraultais est que l’ancien Nîmois est suspendu pour la réception de Lyon, suite à son expulsion lors de la défaite à Rennes (2-0) le week-end dernier. Neuvième du classement, Montpellier possède un bilan semblable à celui de l’Olympique Lyonnais en L1.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lyon voulait se replacer dans le haut de tableau lors de la réception de l’Olympique de Marseille le week-end dernier. Cette affiche n’a duré que 4 minutes suite au geste stupide d’un supporter lyonnais qui a jeté une bouteille d’eau sur Dimitri Payet. Les hommes de Peter Bosz avaient à cœur de se reprendre car ils restaient sur une déconvenue à Rennes (4-1) avant la trêve internationale. Seulement 10de Ligue 1, Lyon doit engranger des points rapidement pour ne pas voir ses adversaires directs s’éloigner. Plutôt bon à domicile, Lyon possède en revanche l’un des pires bilans de la Ligue en déplacement (le 19e avec 4 points pris). Néanmoins, la formation lyonnaise est impressionnante en Europa League où elle a remporté ses 5 matchs, dont le dernier en date à Brondby (1-3) en milieu de semaine, en déplacement. Cherki et Slimani ont tous les 2 marqué, tandis que Dembélé a effectué son retour après sa blessure. Bosz a donc pu faire tourner son équipê et aura des joueurs frais, comme les Paqueta et Toko-Ekambi qui régalent offensivement cette saison. Déterminé à se replacer en Ligue 1 et supérieur dans le jeu, l’Olympique Lyonnais pourrait s’imposer face à une équipe de Montpellier privée de son maître à jouer, Téji Savanier.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(344€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !