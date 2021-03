Pronostic Montpellier Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier s’impose face à un Lorient fatigué

En grande difficulté de la mi-décembre à fin janvier, Montpellier s'est totalement relancé lors des dernières journées. En effet, les Héraultais sont de nouveau dans le coup pour les places européennes puisqu'ils n'accusent que deux points de retard sur Metz, 5. Ce week-end, les hommes de Michel Der Zakarian sont allés prendre le point du match nul sur la pelouse de Reims (0-0), dans un match dominé par les locaux. Avant cela, le MHSC avait aligné 3 victoires consécutives en Ligue 1 en disposant de Dijon (4-2), Lyon (1-2) et Rennes (2-1). MDZ déplore l'indisponibilité de l'important Andy Delort, toujours sur le flanc. Mais en son absence, l'Anglais Mavididi et le jeune Wahi ont montré d'excellentes dispositions. Dimanche Lorient s'est relancé dans la course au maintien en dominant Saint-Etienne au Moustoir (2-1). Entré en cours de jeu, Laurienté, le bien nommé, a inscrit un doublé dont un bijou sur coup-franc et a permis aux Merlus de sortir de la zone rouge. Ce succès permet également à Lorient de repartir de l'avant après deux défaites consécutives face à Lille et Nîmes. Pélissier fait pourtant face à plusieurs absences sur le plan défensif mais trouve des solutions. Le technicien breton doit compter également avec la fatigue de ses joueurs qui viennent d'enchaîner un match tous les 3 jours depuis la fin janvier. En forme ces dernières semaines et à domicile, Montpellier devrait s'imposer face à une formation lorientaise éreintée, qui devrait payer l'accumulation des matchs depuis quelques semaines.