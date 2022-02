Pronostic Montpellier Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Montpellier – Lille spectaculaire

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier – Lille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du samedi après-midi en Ligue 1 met aux prises deux formations qui restent sur des contre-performances, Montpellier et Lille. La formation héraultaise avait réalisé une très bonne fin d’année 2021 mais ne connait pas la même réussite depuis la reprise. En effet, hormis lors de son succès sur Monaco (3-2) à la Mosson, Montpellier a enchaîné les revers face à Strasbourg et Troyes en Ligue 1. De plus, les hommes de Dall’Oglio ont logiquement été sortis de la Coupe de France par Marseille en 1/8(1-1, défaite aux tab). Le week-end dernier, le MHSC se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge stéphanoise. Bien partis, les Montpelliérains ont ouvert le score sur leur première occasion par le prometteur Wahi (6 buts déjà cette saison). Porté ensuite par le talent du portier suisse Omlin, le MHSC est resté dans le match malgré la pression croissante des Verts. La blessure du gardien suisse a certainement été l’un des tournants du match, puisque Saint-Etienne est parvenu à inscrire 3 buts en fin de rencontre pour décrocher une victoire logique sur l'ensemble du match (3-1). Pour la réception de Lille, Dall’Oglio va pouvoir compter sur son maître à jouer Téji Savanier, de retour de suspension.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Le week-end dernier, Lille voulait frapper fort pour la réception du PSG à Pierre-Mauroy. Miné par ses erreurs défensives, le LOSC a coulé face aux attaquants parisiens qui s’en sont donnés à cœur joie. Conquérante depuis plusieurs semaines, la formation nordiste reste sur deux revers face à Brest (2-0) et contre le PSG (5-1). A 10 jours d’affronter Chelsea en 8de finale de la Ligue des Champions, les Dogues veulent repartir de l’avant en Ligue 1. En championnat, les hommes de Gourvennec se retrouvent à la 11place avec 6 points de retard sur le 4, Strasbourg, et 2 sur le 7qui n’est autre que Montpellier. Impressionnant en fin d’année, Jonathan David n’a toujours pas marqué en club en 2022, mais son réveil ne devrait pas tarder. L’international canadien a été décisif lors des qualifications pour la Coupe du Monde en marquant 2 buts en 3 matchs. Cette affiche entre 2 équipes qui cherchent à relever la tête pourrrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté, comme lors des 4 dernières confrontations entre le MHSC et le LOSC.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !