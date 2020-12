Pronostic Montpellier Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille finit sur une victoire à Montpellier

La 17journée de Ligue 1 nous offre une très belle affiche entre Montpellier et Lille. Les Héraultais réalisent une saison intéressante avec une 6place au classement et seulement 1 point de retard sur l'OM, quatrième. Les hommes de Michel Der Zakarian marquent cependant le coup après une excellente série où ils avaient remporté 5 des 6 rencontres disputées. Lors de son dernier match à la Mosson, Montpellier s'est cassé les dents sur la défense regroupée des Messins qui ont ensuite fait la différence en contre-attaque (défaite 0-2). Le week-end dernier, les Montpelliérains ont ouvert le score à Brest mais ont ensuite subi une déferlante bretonne en seconde période. Néanmoins, un exploit individuel d'Andy Delort a permis de ramener un point de ce voyage en Bretagne (2-2). De son côté, Lille réussit une excellente saison sur tous les tableaux. Les hommes de Galtier ont validé leur ticket pour les seizièmes de finale de l'Europa League, où ils affronteront l'Ajax d'Amsterdam. En Ligue 1, les Nordistes sont en tête du classement avec l'Olympique Lyonnais. Les Lillois se montrent très solides avec une seule défaite depuis le départ de la saison, à Brest, 3 jours après leur exploit à Milan. La semaine passée, lors du choc face au PSG, les Dogues se sont montrés un peu trop timorés pour espérer mieux qu'un nul. Séduisant dans le jeu, le LOSC possède l'effectif pour aller chercher un résultat à Montpellier. Impressionnant et séduit depuis le début de saison, Lille semble en mesure de ramener les 3 points lors de cette ultime journée en 2020.