Pronostic Montpellier Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier et Lens, en quête de rachat

Performant lors du premier tiers du championnat, Montpellier connait un gros passage à vide depuis le début du mois de décembre. En effet, le club héraultais reste sur 5 défaites et 2 nuls lors des 7 dernières journées de Ligue 1. Les hommes de Michel Der Zakarian, dans le coup pour la qualification en Europa League, se retrouvent désormais dans le ventre mou du classement. La dernière victoire du MHSC remonte à la 14journée, lors du déplacement à Bollaert face à cette même formation lensoise (2-3). Le week-end dernier, les Montpelliérains ont subi le retour en forme des stars parisiennes (4-0), bien aidé par l'expulsion rapide du gardien Jonas Omlin. Le portier suisse sera absent pour cette rencontre et sera remplacé par le jeune Dimitry Bertaud. Absent contre le PSG, Andy Delort manquera aussi cette opposition face à Lens, et devrait être suppléé par l'Anglais Mavididi, buteur à l'aller.

De son côté, Lens réalise un excellent exercice pour un promu. Les hommes de Franck Haise sont calés à la 9place avec 16 points d'avance sur la relégation. En revanche, les Sang et Or rencontrent plus de difficultés lors des dernières semaines, avec 1 seule victoire obtenue lors des 5 dernières journées, en match en retard à Marseille (0-1). Trois jours après, un Racing fatigué s'est fait surprendre par une formation niçoise en quête de points à Bollaert (0-1). Cette saison, Lens a livré des prestations intéressantes, avec une très belle efficacité offensive, et devrait une nouvelle fois poser de nombreux problèmes à l'arrière-garde montpelliéraine, nettement moins souveraine que par le passé (19défense de L1). Pour ce match qui s'annonce indécis, le pari les deux équipes marquent, qui est passé lors du match aller et lors de 5 des 6 derniers matchs de Montpellier, semble le plus intéressant à jouer.