Pronostic Montpellier Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Montpellier fait jouer sa fraîcheur face à Guingamp !

Montpellier reçoit Guingamp, ce mercredi, en match en retard de la 30journée de Ligue 1. La rencontre avait été reportée pour permettre à Guingamp de jouer sa finale de la Coupe de la Ligue, alors que le club héraultais a eu 2 semaines pour préparer ce match. La formation de Der Zakarian est dans un moment compliqué avec une victoire au cours des 5 derniers matchs et notamment 3 défaites, mais c'était face à Paris (1), Lyon (3) et Reims (6). Dans leur stade de la Paillade, les Montpelliérains ont seulement perdu 3 matchs de Ligue 1 cette saison, mais une seule fois contre une équipe située au-delà de la 7place. En effet, Montpellier a été surpris par Dijon (qui avait cartonné sur les premières journées) pour le début du championnat mais se montre depuis solide contre les formations de seconde partie de classement.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Guingamp a connu une grosse désillusion face à Strasbourg en Coupe de la Ligue (défaite aux tirs aux buts). Avec la victoire surprise de Caen à Monaco, l’En Avant est désormais 19, et a donc pris un double coup au moral ce week-end. En plus de leur fatigue psychologique, les Guingampais ne seront sans doute pas à 100% physiquement après les 120 minutes jouées samedi. La bande à Gourvennec présente le plus mauvais bilan des formations de l’élite en déplacement avec un bilan de 2 victoires, 3 nuls pour 9 défaites en 14 matchs. Pour ce match, nous voyons les Montpelliérains prendre au moins un point face à des Guingampais sans doute marqués par leur défaite de samedi.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !