Pronostic Montpellier Brest : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Montpellier fait le job à la maison face à Brest !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier - Brest :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Michel Der Zakarian a vu son équipe de Montpellier s’incliner lors de ses trois dernières rencontres. Les Héraultais ont été dominés par le PSG et Lille en Ligue 1, et par Reims en Coupe de la Ligue. Le technicien montpelliérain a souvent regretté de fâcheuses erreurs d’arbitrage au détriment de son équipe. Le club de la Paillade a l’opportunité de pouvoir se rattraper à La Mosson, où le MHSC esy souvent inspiré. En effet, seuls Rennes (1journée) et le PSG plus récemment ont réussi à s’imposer dans l’Hérault. Les hommes de MDZ affichent un très bon bilan de 6 victoires en 9 rencontres à domicile.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Brest réalise un début d’exercice correct pour un promu. Les Bretons sont actuellement en 15position avec 6 points d’avance sur le premier relégable. Les hommes de Dall’Oglio ont pris la grande majorité de leurs points à domicile (17 sur 22). En déplacement, Brest reste sur trois défaites face à Amiens, Lille et Marseille. Entre une équipe de Montpellier redoutable à la maison et des Brestois moins à l’aise hors de leur base, la balance penche logiquement en faveur des locaux.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Brest encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !