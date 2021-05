Pronostic Montpellier Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier finit sur une bonne note à la Mosson face à Brest

Remonté après la défaite face à Saint-Etienne il y a 15 jours, Andy Delort avait exprimé son mécontentement à ses coéquipiers. Le capitaine héraultais met un point d'honneur à bien finir la saison pour récompenser l'excellent travail réalisé sur le banc héraultais par Michel Der Zakarian, sur le départ. Le message semble être passé puisque le MHSC s'est repris à la Meinau en décrochant une très belle victoire face à Strasbourg (2-3). En milieu de semaine, Montpellier affrontait le PSG pour une place en finale de la Coupe de France. Malgré une belle résistance (2-2 après 90 minutes), les Montpelliérains se sont inclinés aux tirs aux buts face au club de la capitale. Lors de cette rencontre, le duo Laborde-Delort s'est une nouvelle fois distingué et sera la menace principale pour la défense brestoise. De son côté, le stade Brestois est bien placé pour se maintenir avec trois points d'avance sur le premier relégable, le FC Nantes. En revanche, les bretons doivent se méfier car Nantes finit fort et si dans le même temps Lorient et Strasbourg venaient à s'imposer, les hommes de Dall'Oglio pourraient être très mal embarqués avant la dernière journée. Les Bretons pensaient avoir décroché un succès crucial sur la pelouse de Saint-Etienne il y a 3 semaines mais ils n'ont pas su enchaîner avec des défaites face à Nantes (1-4) et contre Nice dimanche dernier pourtant réduit à 10 contre 11 (3-2). Moins à l'aise en déplacement (4 défaites sur ses 5 derniers matchs à l'extérieur), le club breton pourrait souffrir face à une équipe héraultaise très agréable à voir évoluer. Solide à la maison, le MHSC devrait décrocher une victoire pour la der' de MDZ à la Mosson.