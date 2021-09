Pronostic Montpellier Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier solide à La Mosson face à Bordeaux

Montpellier a connu une intersaison agitée avec notamment un mercato animé jusque dans les ultimes minutes. En effet, la formation héraultaise a perdu ses deux meilleurs buteurs avec Andy Delort, parti rejoindre Nice, et Gaëtan Laborde devenu un nouveau joueur de Rennes. Pour compenser ces deux départs, le MHSC a récupéré le jeune Caennais Gioacchini, annoncé comme une future pépite, et Valère Germain en échec lors de ses deux dernières saisons avec Marseille. L'ancien Monégasque et Niçois s'est signalé pour son premier match en marquant contre St Etienne (2-0). Le week-end dernier en infériorité numérique à Troyes, Montpellier est parvenu à accrocher l'égalisation par Téji Savanier, excellent depuis le début de saison. En déplacement, la formation héraultaise attend toujours son 1succès. Depuis le départ de saison, les hommes de Dall'Oglio se montrent intéressants et occupent la 8place avec 8 points. Les Montpelliérains ont remporté leurs deux succès de la saison, lors de ses deux derniers matchs joués à domicile face à Lorient et l'ASSE.

En face, Bordeaux a décroché sa première victoire de la saison, samedi à Geoffroy-Guichard, face à une équipe stéphanoise dans le dur (1-2). Les Girondins ont parfaitement exploité les grossières erreurs défensives des Verts pour sortir de la zone rouge. Cependant, les hommes de Petkovic ont souffert et ont eu de la chance face à la maladresse des attaquants de Sainté. A noter cependant que Bordeaux a pris 4 de ses 5 points en déplacement, avec un nul à Marseille et un succès à Saint Etienne. Face aux Stéphanois, le grand bonhomme du match a été Hwang Ui-Jo, auteur d'un doublé. Le Sud-Coréen sort d'une excellente saison au cours de laquelle il avait signé 12 réalisations. Performant à domicile, Montpellier devrait s'imposer face à des Bordelais pas au mieux, malgré leur succès à Saint-Etienne, et privés de leur capitaine Koscielny.