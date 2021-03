Pronostic Montpellier Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Montpellier – Bordeaux avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier - Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Neuvième de Ligue 1, Montpellier est toujours dans la course pour décrocher la dernière place qualificative pour les compétitions européennes. En effet, les Héraultais accusent seulement 4 points de retard sur l’OM et Lens. Invaincus lors des 9 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues, les Montpelliérains restent sur trois matchs nuls face à Reims (0-0), Lorient (1-1) et Nîmes (1-1). Dans le derby face aux Crocos, les hommes de Michel Der Zakarian auraient mérité mieux, mais se réjouissent du retour d’Andy Delort qui a signé l’égalisation. Lors de cet excellent passage, le MHSC a également réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France où il partira favori contre Châteaubriant.chezjusqu’au 24 mars seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bordeaux vit une saison sinusoïdale. En effet, les Girondins ont commencé l’année 2021 de la meilleure des manières avec 3 victoires consécutives, avant de signer 8 matchs sans le moindre succès (7 défaites et un nul). En plus, des querelles intestines ont éclaté dans l’effectif qui ont poussé l’expérimenté Laurent Koscielny à sortir de sa réserve. Le week-end dernier, les hommes de Jean-Louis Gasset ont profité de leur déplacement chez la lanterne rouge, Dijon, pour empocher trois points précieux dans le cadre du maintien (1-3) et mettre fin à cette spirale négative. Le Sud-Coréen Hwang a notamment signé un doublé, tandis que Nicolas de Préville a été omniprésent. À la suite de ce succès, le club girondin compte 9 points d’avance sur Nantes, premier relégable. Motivé à assurer son maintien au plus vite, Bordeaux se déplace dans l’Hérault avec pour ambition de prendre au moins un point. Cette confrontation s’annonce ouverte, et comme lors des 7 derniers matchs à domicile du MHSC, on devrait voir les 2 équipes marquer.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !