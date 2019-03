Pronostic Montpellier Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Montpellier et Angers se quittent dos à dos !

Montpellier a réalisé une très bonne opération en match en retard joué mardi, en s'imposant sur le terrain des Girondins de Bordeaux (2-1). Ce succès est seulement le 2des Montpelliérains depuis mi-décembre. Les hommes de Der Zakarian occupent la 7place à seulement 3 points de l'OM, 4. Les Héraultais se sont longtemps reposés sur leur solidité défensive, mais celle-ci a été récemment mise à mal par le PSG et Reims (9 buts concédés). Le club du président Nicollin va tout faire pour reprendre sa marche en avant à la Paillade. Le MHSC a réalisé 6 matchs nuls lors des 11 dernières journées de Ligue 1. Le club montpelliérain affronte un autre abonné aux matchs nuls le SCO d'Angers. Les joueurs de Stéphane Moulin sont sur une série de 7 nuls lors des 14 dernières journées. Le week-end dernier, ils ont d'ailleurs partagé les points avec l'AS Monaco (2-2). Avec 14 points d'avance sur la zone rouge, Angers compte certainement un matelas suffisant pour envisager sereinement la fin de saison. Comme Montpellier, Angers se montre solide et régulier. Dans cette rencontre, les deux blocs mis en place par les coachs pourraient s'annihiler et offrir une rencontre sans vainqueur.