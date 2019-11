Pronostic Montpellier Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Montpellier enchaîne à domicile face à Amiens !

Sixième de Ligue 1, Montpellier reçoit Amiens à la Mosson, pour le compte de la 15journée de Ligue 1. Les hommes de Der Zakarian sont en forme et sont sur une série de 5 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, le MHSC est allé chercher un point à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne (0-0) en s'appuyant comme souvent sur sa solide défense. A domicile, les Montpelliérains ont perdu lors de la 1journée face à Rennes mais ont depuis fait quasiment un carton plein. Seul Angers a réussi à prendre un point (0-0). Lyon, Nice, Nîmes, Monaco et Toulouse sont tous repartis battus de la Mosson. De son côté, Amiens propose un jeu plaisant mais qui ne paye pas au niveau des résultats. Le club picard est à la 16place et possède seulement deux points d'avance sur Metz. Les hommes de Luka Elsner ont connu un bon moment avec 5 journées de suite sans défaite, mais viennent de perdre leurs deux dernières rencontres face à Rennes (3-2) et Strasbourg (0-4). Lors de ces deux revers, Amiens a montré des signes inquiétants, notamment défensivement avec 7 buts encaissés. Montpellier, intraitable à la maison, semble en mesure d'enchaîner et de s'imposer face à une équipe picarde qui souffre actuellement et qui sera privé de son expérimenté défenseur Chedjou (suspendu).