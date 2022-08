Pronostic Montpellier Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier enchaîne face à Ajaccio

Après avoir connu 6 bons premiers mois à la tête du MHSC, Olivier Dall'Oglio a souffert lors de la seconde partie de saison. La formation montpelliéraine a remporté son 1match de championnat face à Troyes (3-2) et a ainsi mis fin à une terrible spirale de 14 rencontres sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues (12 revers et 2 nuls). Malgré cette bonne entame, les Héraultais sont retombés dans leurs travers en s'inclinant ensuite face au Paris Saint-Germain (5-2) et surtout contre le promu auxerrois (1-2) à la Mosson. Lors de cette rencontre, Fayad et Savanier ont été exclus et étaient donc absents pour le déplacement à Brest. Sous pression avant de retrouver son ancien club, Dall'Oglio a vu ses hommes livrer un véritable festival orchestré par le duo Khazri – Wahi qui a permis au MHSC d'humilier le stade Brestois sur ses terres (0-7). Malgré cette superbe performance, le technicien héraultais déplore les blessures sur ce match de Khazri et Cozza. Auteur d'un doublé comme Wahi, Germain pourrait retrouver les joies du 11 de départ Arrivé récemment dans le sud de la France, l'ancien Toulousain et défenseur du Celtic Jullien devrait enchaîner une deuxième titularisation pour la réception d'Ajaccio. En face, Ajaccio fait partie des équipes qui jouent le maintien et qui s'attendent à un exercice compliqué. Le club corse connaît un retour dans l'élite délicat avec un seul point de pris lors des 4 premières journées, lors de la réception du Racing Club de Lens (0-0). Lors des autres rencontres, l'ACA s'est incliné face Lyon (2-1), Rennes (2-1) et Lille (3-1). Pas épargné par le calendrier, le club corse affronte pour la première fois de la saison une formation qui ne vise pas l'Europe mais qui est tout de même très en forme. Pour jouer le maintien, Olivier Pantaloni a misé sur l'expérience avec le recrutement de Hamouma, Mangani ou du dernier arrivé, le Tunisien Touzghar qui pourrait faire sa 1re. En pleine euphorie après sa démonstration à Brest, Montpellier devrait décrocher une victoire importante face à un adversaire direct pour le maintien, Ajaccio.