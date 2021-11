Pronostic Monténégro Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Les Pays-Bas encore facile face au Monténégro

Avec 6 points de retard sur la 2place, le Monténégro ne dispose que d'un très mince espoir de qualification. En effet, les Monténégrins doivent remporter leurs deux dernières rencontres et compter sur des faux-pas de la Norvège et de la Turquie. Pour résumer, il est fort peu probable que les partenaires de Jovetic se qualifient. Depuis le début des qualifications, les Monténégrins se sont seulement imposés lors de sa double confrontation face à Gibraltar et sur le terrain de la Lettonie. En revanche, ils ont perdu quasiment toutes leurs rencontres face aux "gros", notamment le match aller face aux Pays-Bas (4-0). Malgré le fait qu'il ait manqué plusieurs matchs, lui qui est souvent blessé, l’ancien Monégasque Stefan Jovetic est le meilleur buteur de son équipe avec 3 réalisations. Pour les deux derniers matchs de l’année, le sélectionneur Radulovic a appelé en plus de Jovetic les habituels cadres que sont Savic, Beciraj, Jovovic ou Marusic.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, les Pays Bas sont actuellement en tête de leur groupe de qualification avec 2 points d’avance sur la Norvège. Pour assurer leur première place, les Bataves doivent s’imposer au Monténégro avant une éventuelle finale lors de la dernière journée face à la Norvège. Absente de l’Euro 2016 et du Mondial 2018, la sélection batave s’est rattrapée en allant au dernier Euro mais a déçu en se faisant sortir dès les 8de finale face à la République Tchèque. Largement battus par les Turcs lors de la 1journée (2-4), les Néerlandais sont invaincus depuis et ont enchaîné les bons résultats, puisque seule la Norvège a réussi à tenir tête aux hommes de Van Gaal (1-1). Lors du dernier rassemblement, les Pays-Bas ont dominé la Lettonie (1-0) et Gibraltar (6-0). Pour ces 2 matchs cruciaux pour la qualif’, Louis Van Gaal s’est appuyé sur un groupe classique avec les de Vrij, van Dijk, de Ligt, Blind, de Jong, Wijnaldum et surtout Memphis Depay. L’ancien lyonnais réalise une très belle campagne puisqu’il a inscrit 9 buts mais aussi délivré 6 passes décisives. Il est le meilleur buteur des éliminatoires à l'orée de cette journée internationale. Pour cette affiche, les Pays Bas devraient s’imposer face au Monténégro avec au moins 2 buts d’écart comme à l'aller .- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monténégro Pays-Bas encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !