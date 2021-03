Pronostic Monténégro Norvège : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Norvège se reprend au Monténégro

En débutant ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 face aux adversaires les plus faibles de la poule, le Monténégro se devait de faire un carton plein. Les hommes de Radulovic ont fait le job puisqu'ils se sont imposés en Lettonie (1-2) et à domicile face à Gibraltar (4-1). Lors de ces deux rencontres, le Monégasque Jovetic s'est mis en évidence avec un doublé face aux Lettons, et une nouvelle réalisation face à Gibraltar. Les Monténégrins occupent la tête du groupe avec la Turquie. Le Monténégro restait sur une Ligue des nations encourageante au cours duquel il avait remporté son groupe devant le Luxembourg, l'Azerbaïdjan et Chypre. De son côté, la Norvège semble posséder une génération capable de permettre à la sélection de retrouver les joies d'une compétition internationale. Portée par le talent des Odegaard ou Haaland, la sélection norvégienne semble avoir de belles heures devant elle. En revanche, la non-qualification pour l'Euro 2021, à cause d'une défaite face à la Serbie lors des barrages, et le début des éliminatoires pour le Mondial 2022, montrent que la Norvège a encore du chemin à parcourir. En effet, les Vikings ont fait le taf lors de la première journée en battant Gibraltar (0-3) mais n'ont pas existé face aux Turcs (0-3) le week-end dernier. Dans une poule relevée avec les Pays-Bas, la Norvège doit se relancer pour ne pas compromettre ses chances de qualification. En quête de rachat, la sélection norvégienne devrait être en mesure de ramener la victoire du Monténégro, qui semble à sa portée.