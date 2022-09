Pronostic Monténégro Finlande : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Le Monténégro reste invaincu à domicile face à la Finlande

Modeste nation sur l'échiquier international, le Monténégro n'a toujours pas connu les joies de participer à une phase finale de compétition internationale. Lors de la dernière édition de la Ligue des Nations, les Monténégrins ont cependant réussi à grimper à l'échelon supérieur pour atteindre cette Ligue B. Les partenaires de Jovetic ont réalisé un parcours intéressant en remportant notamment leurs deux matchs face à la Roumanie. A noter également que le Monténégro est toujours invaincu à domicile lors de cette campagne avec également un nul face à la Bosnie (1-1). 2du classement, le Monténégro ne joue plus grand-chose puisque la Bosnie est assurée de terminer première. Néanmoins, la sélection monténégrine devrait vouloir finir sur une bonne note en restant invaincu dans son stade.

En face, la Finlande avait décroché une qualification historique pour le dernier championnat d'Europe mais a depuis laissé passer sa chance pour le Mondial 2022. Bien partie dans cette Ligue des Nations avec un nul contre la Bosnie et une victoire à domicile face au Monténégro, la Finlande est désormais à la peine, et risque même la descente. En effet, la sélection finlandaise s'est inclinée en déplacement sur les pelouses de la Roumanie (1-0) et de la Bosnie (3-2), pour un nul en fin de semaine dernière face aux Roumains à Helsinki (1-1). Comme souvent, c'est le buteur de Norwich Teemo Pukki qui avait ouvert le score pour l'équipe finlandaise. A cette occasion, le buteur finlandais a inscrit sa 3réalisation de la campagne. Pour cette affiche, le Monténégro pourrait conserver son invincibilité à domicile lors de cette Ligue des Nations en accrochant au moins un nul face à une Finlande qui s'est inclinée lors de ses 2 autres matchs à l'extérieur.