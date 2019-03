Pronostic Monténégro Angleterre : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

1

Un succès de l'Angleterre au Monténégro !

Le Monténégro, 46nation FIFA, espère tirer son épingle du jeu dans ce groupe de qualifications. L'Angleterre est évidemment le grand favori de cette poule, mais ensuite tout devrait se jouer entre la République Tchèque, la Bulgarie et le Monténégro. La formation de Tumbakovic connaît un passage délicat puisqu'elle n'a remporté que deux rencontres lors de ses 12 derniers matchs, et c'était face à la faible Lituanie en Ligue des Nations (aller et retour). Vendredi, les Monténégrins ont partagé les points avec la Bulgarie à Sofia. Lors de cette campagne, les partenaires de Stefan Savic (Atlético Madrid) ont terminé à la 3place derrière la Serbie et la Roumanie. De plus, le sélectionneur monténégrin doit se passer de son meilleur élément : son capitaine le monégasque Stefan Jovetic, blessé depuis de longs mois. De leur côté, les Anglais ont rêvé du titre mondial en Russie. Si malgré le chant, l'Angleterre a chuté face à la Croatie, Gareth Southgate a réussi à créer une équipe. En Ligue des Nations, la sélection des Three Lions a terminé première de son groupe devant l'Espagne et la Croatie, preuve du renouveau britannique. Vendredi, l'Angleterre a vraiment impressionné face à la République Tchèque (5-0) pour son 1er match de ces éliminatoires avec notamment un triplé de Sterling et un penalty d'Harry Kane. Au point tactiquement et techniquement, l'Angleterre a les armes pour ramener une victoire du Monténégro.