Pronostic Mönchengladbach Roma : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Encore des buts de chaque côté entre Gladbach et la Roma !

Le groupe J d’Europa League est très ouvert puisque toutes les équipes sont encore en mesure de se qualifier. Ce match entre le Borussia Mönchengladbach et l’AS Roma oppose le dernier au premier du groupe. Les Allemands réalisent un excellent début de saison en Bundesliga où ils sont en tête. Lors de la dernière journée, les hommes de Marco Rose sont allés s’imposer sur le terrain du Bayer Leverkusen (1-2) avec un nouveau but du français Marcus Thuram. En Ligue Europa, Gladbach’ ne connaît pas la même réussite et s’est notamment lourdement incliné à domicile face à la surprenante formation autrichienne de Wolfsberger. Lors du match aller, le Borussia et la Louve se sont quittés dos à dos (1-1) avec une égalisation allemande au bout du temps additionnel.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Arrivé du Shakhtar à l’intersaison, Paulo Fonseca semble avoir trouvé la bonne formule à Rome. Après des débuts poussifs, le technicien portugais voit son équipe réussir de très bonnes prestations. La Louve est invaincue lors de ses 8 derniers matchs et vient de s’imposer lors des 3 dernières journées en Serie A. Les Romains ont notamment battu lors de cette série, le Milan AC (2-1) et le Napoli (2-1) dans des matchs à buts. Cette rencontre face à Gladbach’ s’annonce ouverte et il ne serait pas étonnant de voir des buts de chaque côté comme à l'aller et comme lors de 6 des 7 derniers matchs de la formation allemande et de 3 des 4 derniers matchs des Romains.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Gladbach Roma encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !